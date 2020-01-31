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Кабмин предложил устанавливать квоту на мигрантов исходя из потребности рынка труда

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что главы регионов смогут сами регулировать потребность в иностранных работниках

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Квота на привлечение иностранной рабочей силы в Россию будет устанавливаться исходя из потребности рынка труда, а не ежегодно, что позволит оперативно реагировать на изменении ситуации на рынке труда. Главы регионов смогут сами регулировать потребность в иностранных работниках, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Предлагается перейти от ежегодного установления правительством допустимой доли иностранцев в различных отраслях экономики к установлению такой доли по мере необходимости. Это позволит более оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке труда и при необходимости, либо установить новое ограничение на привлечение иностранцев, либо, наоборот, снять ранее установленное ограничение", - сказала она.

Вица-премьер добавила, что также предлагается предоставить главам регионов дополнительные полномочия по регулированию привлечения иностранцев на рабочие места на их территории, невостребованные россиянами. "Например, речь идет о праве утверждать перечень профессий, с указанием которых оформляется патент. В случае, если регион воспользуется таким правом, иностранные работники будут привлекаться к работе на его территории только по профессиям, по которым имеется дефицит рабочей силы", - подчеркнула она.

Также регионы предлагается наделить правом устанавливать лимиты на выдачу патентов на своей территории в зависимости от различных социально-экономических показателей, в том числе в целях защиты национального рынка труда. "Такая мера позволит более эффективно регулировать число иностранных работников, чем, к примеру, действующая норма о возможности регионов приостанавливать выдачу патентов на определенный период", - отметила она.

Голикова напомнила, что, по данным МВД на 31 декабря 2019 года, численность иностранных работников на территории России составляла более 2,3 млн человек. В их числе около 1,5 млн - на основании патента.

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