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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,03-1,78%

Курс доллара на 19:30 мск вырос до 63,888 рубля, курс евро увеличился до 70,835 рубля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские индексы продолжают негативную динамику под влиянием новостей о коронавирусе. К завершению торгового дня индекс Мосбиржи снизился на 1,03% - до 3076,65 пункта, индекс РТС - на 1,78%, до 1517,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск вырос на 0,99%, до 63,888 рубля, курс евро увеличился на 1,44%, до 70,835 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,53% - до $56,47 за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок возобновил нисходящую динамику, чему способствовал внешний фон, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"На западных фондовых площадках также преобладали продажи. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,1%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,9% и 0,6% соответственно", - пояснил эксперт.

При этом в начале сессии по рынку прошла волна покупок, чему способствовало восстановление цен на нефть и умеренно-позитивные настроения в Азии. В результате индекс Мосбиржи открылся выше сопротивления на уровне 3130 пунктов, однако удержать достигнутые значения не смог.

То, что оптимизма на рынках перед возвращением с каникул китайских трейдеров не видно, считает и инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

По его словам, "акции "Газпрома" провалились ниже своей 200-дневной скользящей средней, выступавшей в качестве уровня поддержки. Снижение в акциях "Новатэк" превышает 2% с учетом неутешительных прогнозов по ценам на газ в конце зимы". Тем не менее, в то же время демонстрируют рост бумаги "Лукойла" - на решении MSCI по увеличению веса бумаг компании в базе расчета, что приведет к притоку около $200 млн средств пассивных инвесторов. Кроме того, "Лукойл" может пользоваться повышенным спросом и в понедельник, так как ребалансировка индекса произойдет после закрытия торгов 3 февраля, пояснил Клещев.

"Также "Полиметалл" удивил спецдивидендами - $0,2 за акцию, и в условиях сохраняющегося спроса на защитные активы, акции золотодобытчика прибавляют более 2%", - добавил эксперт.

Прогноз на понедельник

По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, риск-аппетиты останутся подавленными в начале будущей недели и покупки могут носить точечный характер.

"Кроме "вирусной" темы в фокусе внимания инвесторов сохранится ценовая динамика в нефти, новости с торговых "фронтов", а также ключевая статистика. Из наиболее важных данных выделим январский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin, предварительную оценку ВВП Гонконга за 4 квартал и 2019 год, производственные PMI Германии, еврозоны, Великобритании. Из российской статистики понедельника отметим первую оценку ВВП РФ за IV квартал 2019 (год к году). "Русагро", как ожидается, в этот день опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3060-3120 пунктов, курс рубля к доллару США - 63,2-64,5 рубля. По оценкам "ВТБ мои инвестиции", курс доллара США в понедельник будет торговаться вблизи отметки 64 рублей.

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