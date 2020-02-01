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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что причиной этого может стать резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны. Такое мнение высказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что ОВГЗ в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства. "Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен ($9,13 млрд), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году", - приводит в субботу слова политика пресс-служба партии. При этом, подчеркнул Медведчук, объем вложений нерезидентов в эти облигации в 2019 году вырос в 18 раз и составил 115,8 млрд гривен ($4,6 млрд). В первые недели нового года, по данным Национального банка Украины, их спрос на такие бумаги не ослабевает: объем вложений вырос на 7,1 млрд гривен ($285 млн), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, продолжил Медведчук, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил $2,5 млрд, однако его рост к 2018 году составил только $100 млн. "Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.

"Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины", - заключил Медведчук.

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Украина
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