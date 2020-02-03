МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Единороссы внесли в Госдуму законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", направленные на установление правовых основ внесения инициативной группой проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в местную администрацию соответствующего муниципального образования, порядка работы местной администрации с поступившими инициативными проектами, их конкурсного отбора при наличии конкурирующих проектов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

"Главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов РФ", - отмечают авторы инициативы. По их словам, действующее правовое регулирование на уровне субъектов РФ характеризуется "значительным разнообразием применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне".

"Принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств", - подчеркивают единороссы.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Андрей Турчак и Олег Мельниченко, а также глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. В ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января президент РФ Владимир Путин выразил готовность поддержать законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ.