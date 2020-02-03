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Строительство домов для переселенцев из Морозовского городка в Твери начнется в этом году

Объем инвестиций в проект составит 900 млн рублей, но, по словам главы региона Игоря Рудени, скорее всего он будет увеличен

ТАСС, 3 февраля. Строительство домов для переселенцев из историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок", построенного в Твери в конце XIX - начале XX веков, начнется в этом году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы в этом году начинаем застройку по проекту переселения. Мы планируем в течение полутора лет уже более активно эту фазу проводить. Мы взяли для себя срок ориентировочно два с половиной года для переселения всего этого микрорайона - Морозовского городка. У нас земли, которые были выбраны, находятся в микрорайоне Юность. Это очень хороший микрорайон. Там в прошлом году была введена школа новая, есть спортзал, общественные пространства", - сказал он.

По словам губернатора, объем инвестиций в программу переселения составит около 900 млн рублей. Он отметил, что, скорее всего, этот объем будет увеличен. "Мы видим, что очень много людей прописаны в этих квартирах. Невозможно будет давать метр в метр, все равно придется увеличивать метраж, чтобы люди переезжали в комфортные квартиры", - пояснил он.

Как уточнил журналистам главный архитектор Твери Алексей Жоголев, застройщики уже определены. "Наша задача как органов архитектуры - максимально ускорить этот процесс. Речь идет о местных застройщиках. Они готовы начать строить", - сказал он.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах, принадлежавшей купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние.

Концепция развития территории Морозовского городка разрабатывалась ДОМ.РФ и КБ "Стрелка". Территория занимает 68 га, где располагается 20 жилых домов (шесть под расселение) численностью 1,8 тыс. человек (1,1 тыс. человек под расселение).

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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