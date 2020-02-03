Путин заявил, что аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил на "отлично" итоги работы аграриев в 2019 году.

"Прошедший год был вполне удачным, селяне отработали как обычно на "отлично", - сказал он на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках", - добавил глава государства.

Министр доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году. "По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1%, - отметил он. - На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру - 121 млн тонн. Этот прогноз подтверждается".

Патрушев заметил, что это на 7,4 млн тонн больше, чем годом ранее.