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Путин заявил, что аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично"

Президент отметил, что сельхозотрасль "в последние годы в передовиках"
Президент России Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил на "отлично" итоги работы аграриев в 2019 году.

"Прошедший год был вполне удачным, селяне отработали как обычно на "отлично", - сказал он на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках", - добавил глава государства.

Министр доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году. "По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1%, - отметил он. - На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру - 121 млн тонн. Этот прогноз подтверждается".

Патрушев заметил, что это на 7,4 млн тонн больше, чем годом ранее.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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