Законопроект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов внесли в Госдуму

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, внесен в понедельник на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Документ направлен на то, чтобы "восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов", пояснил Неверов, который является также членом Госсовета. "Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму", - подтвердил он.

Политик напомнил, что проект поправок подготовлен депутатами совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее документ обсуждался на встрече Неверова и Исаева с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.