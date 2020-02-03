"Роснефть" повысила показатели в климатическом рейтинге до категории "B"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Роснефть" улучшила свои показатели в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project), ей присвоен рейтинг категории "В" (против категории "D" годом ранее). Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что рейтинг категории "В" - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участников. Аналогичный рейтинг у Royal Dutch Shell, у французской Total - "A-".

Среди российских компаний рейтинг категории "B" присвоен также "Русалу".

При этом деятельность "Роснефти" в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по шкале "А".

Помимо этого, компания получила высокую оценку в категории "управление" от аналитического подразделения Лондонской биржи. Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index с наивысшим баллом в категории "управление", которая включает показатели в области корпоративного управления, риск-менеджмента и противодействия коррупции.

В декабре 2018 года совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН.