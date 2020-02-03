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WP: борьба с коронавирусом угрожает лишить Apple деталей для производства iPhone

Издание подчеркивает, что General Electric, Caterpillar, Chrysler, General Motors и Ford также "зависят от того, что сделано на китайских заводах"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Принимаемые международным сообществом меры по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV угрожают лишить американские компании деталей для производства смартфонов iPhone и автомобилей, а также лекарств для лечения болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на первой полосе газеты The Washington Post.

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"Борьба с распространением китайского коронавируса грозит лишить американские компании деталей и материалов, необходимых им для производства iPhone, автомобилей, приборов, а также лекарств для лечения заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера, гипертонии и малярии", - отмечает издание. Предпринимаемые меры, считает газета, "повышают потенциальный экономический ущерб". Крупные авиакомпании США и Европы прекращают грузовые и пассажирские рейсы в Китай на срок до двух месяцев. Авторы статьи подчеркивают, что такие американские корпорации, как General Electric, Caterpillar, Chrysler, General Motors и Ford "зависят от того, что сделано на китайских заводах".

Они отмечают, что в сложившейся ситуации "производители бытовой электроники относятся к числу наиболее уязвимых, поскольку многие игровые приставки, смартфоны и планшеты производятся в Китае". Газета напомнила, что в субботу компания Apple объявила о закрытии всех своих офисов и розничных магазинов в Китае, где в прошлом году объем продаж составил $44 млрд, до 9 февраля включительно из-за коронавируса.

Экономическая изоляция?

"После четырех десятилетий усиленной интеграции с остальным миром Китай практически в одночасье превратился в остров в экономическом плане. Его временная изоляция - никто не знает, на какой срок - навредит компаниям, которые зависят от китайских материалов, а также от тех, которые продают свои товары в Китае", - отмечается в статье.

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По данным американской консалтинговой компании McKinsey, Китай является крупнейшим направлением экспорта для 33 стран и главным источником импортируемых товаров для 65, включая США. Опрошенные The Washington Post эксперты и представители руководства компаний заявляют, что "найти замену китайским поставщикам непросто", в среднем на это может потребоваться около двух лет. Кроме того, как считают в General Electric, "существуют определенные материалы, которые невозможно с легкостью заполучить за пределами Китая". Тем не менее, уверены опрошенные газетой аналитики с Уолл-стрит, экономический ущерб будет ограничен.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает весьма вероятным негативное влияние вспышки коронавируса на мировую экономику в первом квартале года. При этом глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл включил последствия нового коронавируса в число факторов неопределенности в отношении перспектив экономического развития страны.

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