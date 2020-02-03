Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи опустился на 0,19% - до 3070,84 пункта, а индекс РТС вырос на 0,27% - до 1521,6 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:37 мск снизился на 0,34% - до 63,698 рубля, евро - на 0,59%, до 70,46 рубля.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 3,28% - до $54,76 за баррель.

Давление на котировки оказывали данные торгов на биржах Китая, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Индекс шанхайской Shanghai Composite 3 февраля открылся падением более чем на 8%. Значимым негативным фактором также стала информация о падении спроса на нефть в Китае на 20%,

Однако участники торгов ожидали чего-то подобного с учетом развития "вирусной" истории, поэтому реакция оказалась сдержанной, говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Прогнозы экспертов

По мнению Дейнеки из "БКС Премьер", во вторник позиции рисковых активов могут восстановиться.

"С одной стороны, нефть может получить поддержку со стороны сигналов ОПЕК+ о намерении дополнительно сократить добычу сырья в виду изменившейся конъюнктуры. С другой стороны, в фокусе рынков будет завтрашняя речь Дональда Трампа перед Конгрессом. Президент США в ходе нее наверняка затронет тему торговых договоренностей с Китаем, Мексикой и Канадой, а также может высказаться о перспективах заключения всеобъемлющего соглашения с Пекином, что может частично вернуть торговый оптимизм в рыночные настроения", - поясняет эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3060-3110 пунктов, курс доллара - 63,5-64,2 рубля.

ИК "Фридом Финанс" ожидает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3025-3090 пунктов, курс доллара - 63,2-64,15 рубля.