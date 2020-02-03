Путин и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к координации в формате ОПЕК+

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов и подтвердили готовность координировать действия в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, участники разговора условились продолжать контакты на различных уровнях.

Страны "ОПЕК плюс" (ОПЕК+) - 24 страны - экспортера нефти, включая Россию, - согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле 2019 года они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

На встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до марта на 0,5 млн баррелей - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

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