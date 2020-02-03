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Директор европейского департамента МВФ уходит в отставку

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что Поуль Томсен "играл решающую роль в МВФ на протяжении многих лет"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен уходит в отставку в конце июля. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

Она подчеркнула, что Томсен "играл решающую роль в МВФ на протяжении многих лет". "Спасибо за бесценный вклад, преданность делу и советы!" - заявила Георгиева. "Поуль тесно сотрудничал со всеми 44 государствами Европы и сыграл особо важную роль в предоставлении необходимых консультаций и рекомендаций по вопросам политики указаний многим странам, которые перешли к рыночной экономике после падения Берлинской стены", - добавила она.

Томсен работает в фонде уже на протяжении 37 лет. В прошлом он возглавлял представительство МВФ в Москве и миссии фонда по России.

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