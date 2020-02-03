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Оргкомитет представит предложения о сроках проведения инвестфорума в Сочи

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сроки форума будут перенесены в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство России поручило организационному комитету Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках его проведения. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения Российского инвестиционного форума", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, запланированного на 12-14 февраля 2020 год, будут перенесены в связи с распространением коронавируса.

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