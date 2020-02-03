{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

"Уральские авиалинии" и "ИрАэро" 4 февраля продолжат выполнять чартерные полеты в КНР

В период с 1 по 3 февраля российские авиакомпании запланировали 39 рейсов из Китая в Россию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании "Уральские авиалинии" и "ИрАэро" продолжат выполнять чартерные полеты в Китай после 4 февраля. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росавиации.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"На 3 февраля 2020 из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: "Аэрофлот" (выполняет регулярные рейсы в Китай - прим. ТАСС), "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Ай Флай" и "ИрАэро". При этом авиакомпания "Ай Флай" 3 февраля выполнила завершающий рейс Санья - Уфа и приостановила программу перевозок, также авиакомпания "Сибирь" приняла решение приостановить полеты с 4 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 1 по 3 февраля 2020 года российские авиакомпании запланировали 39 рейсов из Китая в РФ, из них 21 чартерный и 16 регулярных рейсов.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке завершаются ростом основных индексов
При этом цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в марте упала до $50,05 за баррель, а цена золота снизилась на до $1581,20 за унцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС