"Уральские авиалинии" и "ИрАэро" 4 февраля продолжат выполнять чартерные полеты в КНР

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании "Уральские авиалинии" и "ИрАэро" продолжат выполнять чартерные полеты в Китай после 4 февраля. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росавиации.

"На 3 февраля 2020 из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: "Аэрофлот" (выполняет регулярные рейсы в Китай - прим. ТАСС), "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Ай Флай" и "ИрАэро". При этом авиакомпания "Ай Флай" 3 февраля выполнила завершающий рейс Санья - Уфа и приостановила программу перевозок, также авиакомпания "Сибирь" приняла решение приостановить полеты с 4 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 1 по 3 февраля 2020 года российские авиакомпании запланировали 39 рейсов из Китая в РФ, из них 21 чартерный и 16 регулярных рейсов.