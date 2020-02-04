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"Известия": оплатить проезд в общественном транспорте через СБП можно будет по QR-коду

Также рассматривается возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью NFC-метки, сообщила газета

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Оплату проезда на общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода планируется запустить после обсуждения с участниками рынка. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на ЦБ и представителей крупных российских банков.

По данным издания, QR-код с получателем платежа и стоимостью проезда будет выводиться на терминалах в транспорте. С помощью камеры пассажиру необходимо отсканировать код, после чего подтвердить оплату в мобильном банке.

Уточняется, что в СБП может использоваться статический и динамический QR-коды. Статический печатается на бумаге и вывешивается на видном месте. Он содержит реквизиты для оплаты проезда (данные о тарифе и маршруте). Динамический выводится на устройстве и работает только через интернет,

Кроме того, рассматривается возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью NFC-метки, то есть для оплаты клиенту необходимо приложить телефон к терминалу.

В настоящее время большинство транспортных услуг можно оплатить через сервисы Apple Pay или Google Pay.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас в Системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 системно значимых банков. В рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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