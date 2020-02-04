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Лимаренко: Росатом планирует инвестировать 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области

Как сообщил губернатор региона, в области уже подготовили 69 проектов в рамках программы по модернизации ЖКХ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" намерена инвестировать в систему жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сахалинской области 53 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил большое внимание вопросам реформирования системы ЖКХ в регионах в пользу "наиболее чистых экологических решений". Что касается представителей бизнеса, глава государства призвал их активнее участвовать в проектах по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Росатом планирует выделить 53 млрд рублей на модернизацию системы ЖКХ региона", - сообщил глава области.

По информации губернатора, областью уже подготовлена программа модернизации ЖКХ. В ней заявлены 69 проектов. Планируется, что благодаря реализации программы в области появятся мусоросжигательные заводы, газовые котельные, энергетические предприятия, а также будут исполнены многие другие мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры. Предварительно проекты были обсуждены с администрациями муниципалитетов, чья территория будет затронута при модернизации системы ЖКХ. Информация о точных сроках реализации программы пока не уточняется.

Помимо этого, как сообщали ранее областные власти, в регионе разработана пятилетняя инвестиционная программа, согласно которой к 2025 году на Сахалине и Курилах должны быть реализованы 10 масштабных проектов, затрагивающих почти все направления экономики. Финансирование будет вестись за счет областного и федерального бюджетов. Документ будет представлен в Минфине РФ в Москве 10 февраля.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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