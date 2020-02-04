Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАСС, 4 февраля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 04:10 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.

Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане (провинция Хубэй) вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, другие государства занимаются эвакуацией своих граждан. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.