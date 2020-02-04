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Комитет Госдумы одобрил законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом

Согласно документу, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Николаем Николаевым, на заседании 6 февраля.

Согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов - в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке - такой срок предоставляется для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высокооплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин обязан сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам, и тогда внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих. Сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, являющейся членом национального объединения СРО: оно должно установить порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов управляющему.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства. "По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул Николаев, действующий закон о банкротстве физических лиц не работает, потому что это очень дорого, и он не достигает реабилитационной функции, поскольку в процедуру банкротства "уходят" люди с долгами свыше 500 тыс. рублей, а новая схема позволит начать процедуру банкротства с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом Николаев выразил мнение, что новая схема не приведет к злоупотреблениям со стороны мошенников. "В любой момент кредитор сможет оспорить эту процедуру и перевести упрощенную форму банкротства в обычную судебную", - сказал он.

Теги
РоссияНиколаев, Николай Петрович
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