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Госдума упразднила избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок

Это позволит снять избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об отмене лицензирования пассажирских и грузовых авиаперевозок с целью исключить дублирование действующих норм.

Согласно упраздняемым положениям Воздушного кодекса РФ, деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов подлежит обязательному лицензированию. Аналогичное правило предусмотрено и для выполнения авиационных работ.

В то же время до получения лицензии, выдаваемой Росавиацией, заинтересованное лицо должно получить в этом же ведомстве сертификат эксплуатанта, который сам по себе подтверждает соответствие лицензионным требованиям.

Как указывают разработчики внесенного правительством закона в пояснительных материалах, это "позволит устранить дублирование процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности и снять избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов".

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