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Госдума одобрила в I чтении эксперимент о ведении работодателями электронных документов

Согласно документу, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.

Согласно документу, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Перечень электронных документов будет определяться самими работодателями и вестись за их счет. Для этого они смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России".

Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. Законопроектом также закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

"Целью законопроекта является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ", - говорится в пояснительной записке к инициативе. В ней отмечается, что участие в эксперименте бюджетных организаций "будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования".

Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе рассмотрения инициативы на уровне комитета не исключил, что ведомство распространит эксперимент на первый квартал 2021 года, чтобы разработать за это время основной закон и получить предложения от работодателей.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином 12 декабря. В начале декабря нижняя палата приняла закон о введении с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек. Работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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