Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Изменение курсов валют IATA ( условный курс валют, согласно которому рассчитывается стоимость авиабилетов в глобальных системах бронирования) не окажет значительного влияния на стоимость авиабилетов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Стоимость авиабилетов привязана к условному курсу, округленному до 50 копеек в большую сторону. Его еженедельно рассчитывает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Курс меняется раз в неделю, в ночь со вторника на среду. На этой неделе курс евро вырастет с 69 рублей до 71 рубля, а доллара - с 62,50 до 64 рублей. Это следует из информации компании "Автоматизированные технологии и сервисы", партнера глобальной системы бронирования Sabre в РФ.

"Пересмотр стоимости авиабилетов происходит в ночь со вторника на среду каждую неделю на основании биржевых торгов. Таким образом IATA устанавливает фиксированный курс для всех валют мира, исходя из которых рассчитываются тарифы на авиабилеты в национальных валютах", - пояснил эксперт.

"В данный момент пока нет предпосылок к тому, чтобы стоимость авиабилетов в рублях существенно изменилась. Все корректировки цены происходят в рамках колебаний курсов валют. Если в предыдущем месяце рубль рос по отношению к доллару и евро, и рублевая цена авиабилетов корректировалась вниз, то сейчас происходит обратная коррекция вверх. Но все в рамках разумного колебания курса рубля. Скорее, нужно опасаться не курсовых колебаний, а приближения высокого туристического сезона, когда билеты начнут дорожать естественным образом в виду высокого спроса", - сказал ТАСС Гусаров.

Также он добавил, что на стоимость авиабилетов больше влияет динамическое ценообразование, то есть стоимость билета меняется в зависимости от спроса на конкретный рейс, близость к дате вылета, времени года и других факторов.