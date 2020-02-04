Лавров: Россия и Швеция считают возможным преодолеть спад товарооборота

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спад товарооборота между Россией и Швецией вполне преодолим, важную роль в этом может сыграть возобновление работы двустороннего комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

"Мы подтвердили обоюдную готовность продвигать практическое сотрудничество и приветствовали поступательное развитие экономического взаимодействия, - отметил он. - В прошлом году несколько сократился товарооборот, но у нас общее мнение, что эта тенденция вполне обратима, и в этой связи важную роль мог бы сыграть российско-шведский наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. Сопредседатели этой важной структуры регулярно общались в последнее время, но пленарные заседания не проводились с 2013 года. По мнению российской стороны, пора бы это уже сделать".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что в России сейчас "работают около 500 шведских предприятий и все они планируют продолжать здесь свою деятельность". "Объем накопленных инвестиций шведских предпринимателей в российскую экономику в прошлом году был на уровне около $5 млрд", - добавил он.

"Полезной площадкой является также Петербургский международный экономический форум, - добавил министр. - Шведские коллеги регулярно в нем участвуют, в том числе по линии правительства". В этой связи министр напомнил, что в прошлом году его нынешняя коллега из Швеции возглавляла делегацию своей страны в качестве министра внешней торговли.

Диалог по линии военных

Министр иностраннных дел отметил, что российская сторона предложила Швеции наладить доверительный открытый диалог по линии военных для обсуждения общих вызовов и угроз.

По его словам, сегодня риски и угрозы в регионе нарастают. "Поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия, - сообщил глава МИД РФ. - Предложили нашим шведским соседям наладить доверительный открытый диалог по линии военных, как мы это сделали уже три года назад с Финляндией".

Лавров добавил, что шведские коллеги обещали подумать над этим предложением. "Надеюсь, мы продолжим этот разговор", - отметил он.