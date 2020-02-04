Минфин не увидел ущерба от сделки ОПЕК+ для доходов бюджета

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не увидел ущерба для бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"О прямых выпадающих доходах от сделки с ОПЕК мы не говорим. Мы не считаем, что есть выпадающие доходы бюджета от сделки с ОПЕК. Наша позиция", - отметил Сазанов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что экономический эффект от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ стал основной причиной удвоения Фонда национального благосостояния России в 2019 году - с 4,04 трлн рублей до более 7,7 трлн рублей. При этом без учета ФНБ бюджет России напрямую получил еще 7 трлн рублей, но уже за весь период действия соглашения, отметил он.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.