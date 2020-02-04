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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,87-1,71%

Курс доллара снизился до 63,155 рубля, курс евро до 69,755 рубля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 0,87% - до 3097,6 пункта, индекс РТС - на 1,71%, до 1547,2 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,89% - до 63,155 рубля, курс евро - на 0,96%, до 69,755 рубля.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 1,06% - до $54,69 за баррель.

Ситуация на рынке

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал отскок, воспользовавшись некоторым ослаблением страха инвесторов на фоне распространения коронавируса, а также восстановлением нефтяных котировок, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Рост оптимизма у биржевиков вызвали меры, предпринятые Китаем для стабилизации ситуации в экономике и на рынках, а также вербальные сигналы ОПЕК+ о готовности к дополнительному сокращению добычи сырья", - поясняет он.

Также восстановление российских бумаг поддержала динамика западных фондовых площадок, добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 1,5% и 1,4% соответственно", - уточняет эксперты.

Лидерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза" и "префы" "Транснефти", рост которых составил 5% и 3,2%. Хуже рынка торговались "Полюс" и "Лукойл", потерявшие 2,3% и 1,4% соответственно.

Прогнозы экспертов

"В среду умеренное восстановление российского рынка акций может получить продолжение в случае сохранения общерыночных риск-аппетитов и позитивной ценовой конъюнктуры в нефти", - считает Бахтин.

Повлиять на характер торгов также может статистика, том числе публикация данных о запасах нефти в США за неделю, объем розничных продаж в Германии в декабре, сальдо торгового баланса США за декабрь 2019 года и другие.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3080-3130 пунктов, курс доллара - 62,6-63,7 рубля.

Прогноз ИК "Велес Капитал" по индексу Мосбиржи - 3080-3130 пунктов.

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