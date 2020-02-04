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WoodMac: Цена нефти Brent вряд ли поднимется выше $60 за баррель без новых мер в ОПЕК

Вице-президент Wood Mackenzie Анна-Луиз Хиттль считает, что странам ОПЕК, которые в данные дни проводят экстренное совещание по ситуации, придется пойти на дополнительное сокращение добычи нефти

ТАСС, 4 февраля. Спрос на нефть в Китае в 2020 году упадет впервые с 2009 года на фоне вспышки коронавируса, из-за которого в Китае продлены новогодние каникулы и сокращены авиаперевозки. Снижение потребления нефти крупнейшим импортером потребует от ОПЕК дополнительного сокращения добычи, чтобы поддержать цену нефти выше $50 за баррель. Такое мнение содержится в комментарии британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Меры по содержанию распространения эпидемии, в том числе резкое ограничение авиаперевозок, поспособствуют снижению спроса на нефть в мире на 900 тыс. б/с, до 98,8 млн б/с в первом квартале 2020 года, считают в WoodMac. При этом спрос на нефть в самом Китае упадет на 200 тыс. б/с, до 13 млн б/с, что является первым падением с 2009 года.

Странам ОПЕК, которые в данные дни проводят экстренное совещание по ситуации, придется пойти на дополнительное сокращение добычи нефти, считает вице-президент компании Анна-Луиз Хиттль.

"Без дальнейшего сокращения добычи цены на нефть будут оставаться под давлением, пытаясь удержаться в районе $50 долларов за баррель, не говоря уже о восстановлении до уровня выше $60 за баррель до начала второго квартала 2020 года", - приводятся ее слова в сообщении. Однако пойти на новые ограничения будет сложным решением для ОПЕК, поскольку нет ясности, как долго продлится чрезвычайная ситуация.

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