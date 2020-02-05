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WSJ: владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за более $30 млрд

Стороны пока не приступили к переговорам

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Компания Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся владелицей Нью-Йоркской фондовой биржи, предлагает приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, объем сделки может превысить $30 млрд. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ICE вынашивала эти планы давно и неоднократно делала предложения о покупке eBay. Владелица биржи заинтересована в приобретении наиболее ценного актива - предприятия розничной торговли в режиме онлайн. Его рыночная капитализация на данный момент превышает $28 млрд. Причем ICE готова заплатить больше, отмечают источники издания.

Согласно публикации, стороны официально пока не приступили к переговорам. Руководство eBay изучает поступившее предложение, но не гарантирует свое согласие.

Котировки ценных бумаг онлайн-ретейлера на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации во вторник взмыли с $34,39 до $38,73. В настоящий момент данный показатель составляет $37,14, увеличившись с момента открытия торгов на $2,76 (8,01%).

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