Huawei разместит в Европе производство оборудования для сетей 5G

ТАСС, 5 февраля. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei планирует открыть в Европе несколько производственных центров для создания оборудования, обеспечивающего работу в ЕС систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на заявление вице-президента Huawei по Европе Абрахама Лю.

"Компания Huawei привержена [сотрудничеству] с Европой больше, чем когда бы то ни было. Вот почему мы решили, что хотим создать производственные центры в Европе - таким образом [оборудование для создания] 5G для Европы будет производиться в Европе", - заявил он.

По информации агентства, в компании рассчитывают, что строительство центров поможет убедить страны ЕС отказаться от жестких мер, ограничивающих доступ Huawei к созданию 5G в Европе. Отмечается, что Huawei особенно надеется на поддержку со стороны Германии. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала против принципиального исключения Huawei в вопросе внедрения 5G.

29 января Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по созданию систем 5G в странах Евросоюза. В документе говорилось, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в создании этой системы, руководствуясь принципами национальной безопасности.