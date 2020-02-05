"Ростелеком" выбрал новых поставщиков планшетов для переписи населения в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" заключит контракты на поставку 360 тыс. планшетов российского производства на сумму не более 7,2 млрд руб. с компаниями "Байтэрг" и "ПК Аквариус" для проведения переписи населения РФ в 2020 году. Такое решение принял совет директоров госоператора в связи с новыми требованиями правительства для поставщиков, говорится в сообщении "Ростелекома".

В конце 2019 года "Ростелеком" выбрал двух поставщиков планшетов на операционной системе "Аврора" для всероссийской переписи - ООО "Тегрус" и ООО "Центр дистрибьюции", которые планировали поставлять устройства из Китая. Однако затем госоператор был вынужден отменить результаты конкурса из-за новых требований правительства РФ, согласно которым для переписи должны быть использованы устройства исключительно российского производства.

Так, совет директоров "Ростелекома" согласовал изменения в госконтракте с Росстатом: общее число планшетов останется неизменным - 360 тыс. штук, но поставки будут осуществляться в две очереди - 262,5 тыс. и 97,5 тыс. устройств. Закупки планируется провести у единственного поставщика, договоры будут заключены с двумя вендорами по рекомендации Минпромторга - ООО "Байтэрг" и ООО "ПК Аквариус", включенными в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

"С целью минимизации рисков неисполнения обязательств одним из поставщиков принято решение о заключении двух рамочных договоров на полный потенциальный объем заказа планшетов, необходимых для проведения переписи (360 тыс. штук за 7,2 млрд руб.). В любом случае общий объем поставок не превысит 360 тыс. штук. Договоры носят рамочный характер и не содержат обязательств по выставлению заказов на полную сумму договора. В договорах также предусмотрены минимальные обязательные лимиты поставки устройств для обоих вендоров (60% и 40%)", - пояснили в компании.

В "Ростелекоме" добавили, что таким образом с Росстатом будет заключено два госконтракта. Условия первого - на сумму 6,1 млрд руб. - утверждены на прошедшем заседании совета директоров, а условия второго будут рассмотрены позднее. Разделение на два госконтракта связано с бюджетным планированием, отметили в компании.

"Ростелеком" является единственным исполнителем госконтракта с Росстатом на поставку планшетов на ОС "Аврора" для проведения всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее распоряжение правительства было подписано в августе 2019 года.