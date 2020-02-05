Во Франции заявили, что санкции ЕС против РФ не помешали росту российской экономики

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Европейские санкции в отношении РФ не повлияли на рост российской экономики, а идея об изоляции России оказалась ложной. Об этом заявил в среду специальный представитель президента Франции Эмманюэля Макрона по развитию связей с РФ Жан-Пьер Шевенман во время заседания комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам в Сенате (верхней палате парламента) республики.

"Санкции не помешали росту российской экономики", - сказал Шевенман. Он подчеркнул, что после того как были введены санкции, "Россия больше повернулась к Азии - не только к Китаю, но и Японии, Индонезии, Вьетнаму, Турции". "Так [что] идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, ложная", - сказал он.