Аграрии Крыма опасаются снижения урожая озимых из-за засушливой погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Аграрии Крыма опасаются, что засушливые осень и начало зимы приведут к снижению урожая озимых в регионе, сообщил в среду министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

"Сегодня идет кущение, развитие опаздывает где-то на месяц-полтора, но это не говорит о том, что мы не получим урожай. Раз в пять лет в Крыму всегда бывает такой критический период, но за счет январских-февральских оттепелей догоняют это развитие и получают процентов на 20-30 ниже урожай. Но получают", - сказал Рюмшин журналистам на выставке "АгроЭкспоКрым".

По его данным, полученный урожай позволит обеспечить продовольственную безопасность Крыма, часть урожая будет отправлена в свободную продажу. В этом году озимыми засеяно более 480 тыс. га. "На протяжении 1,5-2 месяцев после посева не было осадков, и были риски в каком состоянии будет посевной материал, взойдут или не взойдут наши всходы. Сегодня мы получили почти 100% всходов", - отметил министр.

Потребность республики в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур составляет порядка 15 тыс. тонн. На зиму 2018-2019 годов было засеяно около 470 тыс. га озимых. Всего в прошлом году собрано 1,694 млн тонн ранней зерновой и зернобобовой группы сельскохозяйственных культур, что почти на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Из-за засухи в 2018 году Крым потерял как минимум 500 тыс. тонн зерна, урожай составил менее 1 млн тонн. Летняя жара на полуострове, которой предшествовала сухая весна без осадков, привела к полной гибели сельскохозяйственных культур на площади 23,5 тыс. га.