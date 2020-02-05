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"Россети" направили около 290 млн рублей на развитие энергокомплекса КЧР в 2019 году

Средства пошли на строительство и ввод в эксплуатацию почти 75 км воздушных линий электропередачи

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" вложила около 290 млн рублей в развитие энергетического комплекса Карачаево-Черкесии в 2019 году, сообщили журналистам в среду в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго".

"Россети Северный Кавказ" в 2019 году вложили в инвестиционную программу филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" 288,9 млн рублей. Средства направлены на строительство и ввод в эксплуатацию почти 75 км воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ, в том числе в рамках выполнения заявок на подключение новых потребителей к сетям энергокомпании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 2019 году после масштабной реконструкции был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс подстанции 110/6 кВ "Головная" в Усть-Джегутинском районе. В рамках инвестиционной программы на территории региона установлен 21 трансформатор, восемь из них - в курортном поселке Архыз.

"Такой объем работ в зоне ответственности филиала проводится впервые за последние несколько лет и направлен на повышение надежности энергоснабжения потребителей. Поэтапное обновление распределительных сетей 10/0,4 кВ - сегодня одно из приоритетных направлений нашей деятельности, и эта работа будет продолжена в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба директора филиала Владимира Халюзина.

Ранее в компании "Россети Северный Кавказ" сообщили, что число объектов в Карачаево-Черкесии, которые за долги были отключены от электроэнергии, в 2019 году снизилось на 15%. Количество отключенных абонентов сократилось до 661.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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