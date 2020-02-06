Россия в октябре 2019 года заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Россия в октябре 2019 года поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире. Соответствующие данные опубликованы Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Первое место у Канады - 136,5 млн.

В июне прошлого года Россией было поставлено 16 млн, в июле 15,2 млн, в августе 19 млн, в сентябре 14,2 млн. По сравнению с октябрем в ноябре цифра снизилась на 1,7 млн - до 19,2 млн.

При этом Россия обогнала в октябре Мексику (17 млн), но в следующем месяце уступила на 1,9 млн.

Саудовская Аравия поставила США за октябрь 13,7 млн, за ноябрь - 10,6 млн.