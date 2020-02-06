Электронная таможня появится на Юге России до конца 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Южная электронная таможня будет создана до конца 2020 года в регионе Южного таможенного управления (ЮТУ). Об этом сообщил в четверг журналистам в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Струков.

"Одна из основных задач для Южного таможенного управления в этом году - создание Южной электронной таможни, планируем, что в конце 2020 года она заработает. Нужно будет обеспечить эффективное взаимодействие этой электронной таможни с постами фактического контроля, Южной оперативной таможней. Надеемся, что эта работа будет налажена. Все силы и средства для этого в регионе Южного таможенного управления имеются", - сказал Струков.

По его словам, в настоящее время в РФ создано 12 электронных таможен, предполагается, что всего их будет 16. "В созданных 12 электронных таможнях сегодня происходит декларирование 67% [товаров и грузов], к концу года мы выйдем на 95%", - уточнил замглавы ФТС.

По словам начальника Южного таможенного управления Сергея Пашко, работа по созданию Южной электронной таможни уже началась. "Приобретено здание для размещения Южной электронной таможни. К 18 июня [запланировано] начало функционирования Южной электронной таможни по временному штатному расписанию, 15 сентября - по постоянному штатному расписанию с полным функционалом", - сказал Пашко на заседании коллегии ЮТУ.

В зону ответственности ЮТУ входит территория Южного федерального округа площадью более 447 км, с трех сторон его окружают внешние границы РФ: с Украиной на западе, с Казахстаном на востоке, с Абхазией на юге. Общая протяженность сухопутной границы составляет более 1,4 тыс. км, морская граница - 887 км. В структуру ЮТУ входят десять таможен, 60 таможенных постов. Штатная численность - более 6 тыс. человек.