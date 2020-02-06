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КПРФ пригласила Мишустина обсудить экономические проблемы страны

Лидер партии Геннадий Зюганов, в частности, призвал установить минимальный размер оплаты труда на уровне 25 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ приглашают премьер-министра Михаила Мишустина и министров обсудить социально-экономические проблемы страны. Об этом в четверг журналистам сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы приглашаем Мишустина со своими министрами для того, чтобы обсудить эти проблемы у нас во фракции", - сказал Зюганов. Он также выразил сожаление в связи с тем, что новое правительство за первые три недели своей работы не заявило о том, что "нынешний бюджет не в состоянии выправить [социально-экономическое] положение".

Зюганов, в частности, призвал установить минимальный размер оплаты труда на уровне 25 тыс. рублей. "Я считаю, что надо гарантировать бесплатное образование и здравоохранение каждому гражданину", - добавил он, перечисляя предложения КПРФ по внесению изменений в конституцию. Лидер КПРФ также вновь призвал к национализации недр и ресурсов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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