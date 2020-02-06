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OMV надеется к концу 2020 года закрыть сделку по проекту ачимовских участков в Сибири

Промышленную добычу углеводородов планируется начать в этом году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Австрийская OMV планирует до конца 2020 года закрыть сделку с "Газпромом", предусматривающую получение компанией 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения в Сибири. Об этом в ходе конференц-колла сообщил топ-менеджер OMV.

"К середине первого полугодия мы сможем подписать документы, и к концу года мы закроем сделку", - сказал он.

В октябре 2018 года OMV и "Газпром" подписали базовое соглашение купли-продажи, которое предусматривает возможность приобретения OMV по согласованной сторонами цене доли в 24,98% в разработке 4А и 5А фаз ачимовских отложений в рамках Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В результате сделки доля группы "Газпром" снизится до 50,01%, доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%.

Промышленную добычу углеводородов планируется начать в 2020 году.

Базовое соглашение купли-продажи заменяет заключенное между OMV и "Газпромом" 14 декабря 2016 года базовое соглашение, которое предусматривало потенциальный обмен активами вышеупомянутой доли против 38,5% участия российской компании в OMV (NORGE) AS.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума в 2019 года глава OMV Райнер Зеле сообщал журналистам, что австрийская компания планирует закрыть сделку по покупке у "Газпрома" доли в проекте до конца 2019 года, цена составит €905 млн.

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