{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил выделить дополнительные средства на капремонт домов и автодорог в Крыму

Речь идет о 2020-2022 годах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных средств федерального бюджета на финансирование капитального ремонта домов и автодорог в Крыму. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь, состоявшегося 10 января.

Отмечается, что эти средства должны быть направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов, реконструкцию, капремонт и ремонт автомобильных дорог, на обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования. Также средства будут использованы на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам, и на благоустройство территорий общего пользования.

Кабмину предстоит обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление заказчику возможности до 2022 года включительно при осуществлении закупок ряда работ выбирать способ определения подрядчика в порядке, согласованном с уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и установленном нормативными правовыми актами, соответственно, Республики Крым и Севастополя. Отмечается, что речь идет о работах по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работах по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работах по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя, причем при условии казначейского сопровождения контрактов на выполнение этих работ.

Поправки, которые должно подготовить правительство, должны также предусматривать применение пониженных тарифов страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6% из-за коронавируса и низкой инфляции
При этом, по словам аналитиков, ввозросшая турбулентность на финансовых рынках и вероятное смягчение бюджетной политики после смены правительства могут заставить регулятора взять паузу до весны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС