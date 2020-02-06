Путин поручил выделить дополнительные средства на капремонт домов и автодорог в Крыму

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных средств федерального бюджета на финансирование капитального ремонта домов и автодорог в Крыму. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь, состоявшегося 10 января.

Отмечается, что эти средства должны быть направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов, реконструкцию, капремонт и ремонт автомобильных дорог, на обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования. Также средства будут использованы на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам, и на благоустройство территорий общего пользования.

Кабмину предстоит обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление заказчику возможности до 2022 года включительно при осуществлении закупок ряда работ выбирать способ определения подрядчика в порядке, согласованном с уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и установленном нормативными правовыми актами, соответственно, Республики Крым и Севастополя. Отмечается, что речь идет о работах по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работах по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работах по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя, причем при условии казначейского сопровождения контрактов на выполнение этих работ.

Поправки, которые должно подготовить правительство, должны также предусматривать применение пониженных тарифов страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя.