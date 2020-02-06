"Мосгаз" начал газоснабжение Новой Москвы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Принадлежащая городу столичная компания "Мосгаз" приступила впервые за историю своей деятельности к газоснабжению Новой Москвы. Об этом говорится в сообщении "Мосгаза". Ранее на этих территориях работали только сети подмосковной компании "Мособлгаз".

"Компания "Мосгаз" вводит в эксплуатацию участок системы газопроводов диаметрами 800 и 1000 мм от ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) "Пыхтино" в поселениях Московский и Филимонковское Новомосковского административного округа столицы. Таким образом, компания впервые начала подачу газа на территории Новой Москвы", - сказали ТАСС в пресс-службе городского предприятия.

"Строительство этого участка завершено фактически досрочно, что существенно повысило инвестиционную привлекательность данных территорий. За короткий период строительства газопровода объем заявок на технологическое присоединение вырос на 30% - мы видим интерес как со стороны владельцев частных домовладений, так и со стороны представителей бизнеса, занимающихся промышленной застройкой, которым необходимо газоснабжение для создания новых производств на территории округа", - передала пресс-служба слова генерального директора АО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева.

Компания начала прокладку газопроводов в Новой Москве с 2018 года, за год было проложено 18 км, которые прошли по территориям поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское и Филимонковское. В 2020 году запланировано строительство еще 19 км. До конца марта этого года предполагается завершить строительство участка от ГРПБ "Заря" до пересечения Боровского и Киевского шоссе, чуть позже, в июне 2020 года, будет готов газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревни Анкудиново. В сентябре 2020 года будет готов к вводу в эксплуатацию участок от деревни Середнево до Кнутово и Фоминское. "Это позволит потребителям Марушкинского, Филимонковского и Первомайского поселений присоединиться к газовой магистрали", - сказал Гасангаджиев.

В "Мосгаз" подсчитали, что уже в 2020 году реализация программы газификации округа позволит обеспечить потребности перспективных объектов капитального строительства суммарной площадью 3678 тыс. кв. м с годовым потреблением 101,81 млн куб. м. При этом в компании заверили, что строительство системообразующих сетей газоснабжения на территории ТиНАО ведется с минимальным вмешательством в экосистему местности: используются передовые бестраншейные технологии, высокоэффективное сварочное оборудование и интеллектуальные системы контроля качества сварных соединений.

О потребности в газе Новой Москвы

Учитывая масштабное строительство гражданских, промышленных и социальных объектов в ТиНАО, объем потребления природного газа к 2023 году вырастет в три раза до 2,5 млрд куб. м в год. Программой "Мосгаза" на 2018-2022 годы предусмотрено строительство более 297 км газопроводов высокого давления и 10 ГРП.

Новая сеть газопроводов высокого давления полностью покроет все существующие и перспективные потребности ТиНАО города Москвы к 2035 году на уровне 4,8 млрд куб. м в год с полноценным резервированием как по пропускной способности газопроводов, так и по производительности источников подачи газа. Это позволит покрыть все потребности в природном газе, создать условия для бесперебойного газоснабжения городских объектов, повысить инвестиционную привлекательность, снизить затраты на подключение новых потребителей.