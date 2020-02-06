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Пассажиры РЖД смогут приобрести билет на концерт вместе с билетом на поезд

Также на новом портале, который тестирует холдинг, планируется продавать билеты на экскурсии и в театр

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирам "Российских железных дорог" в первом полугодии 2020 года станет доступна не только покупка билета на несколько видов транспорта на портале ticket.rzd.ru, но и на концерты и экскурсии, следует из презентации директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина.

Новый портал по продаже билетов, который тестируют РЖД, уже позволяет купить билет на поезд, автобус, самолет и паром. Планируется, что появится и функция заказа такси, а также оформления страховых продуктов. В приоритете пассажиру показывается вариант мультимодальной перевозки, в которой железная дорога - основной способ передвижения, а затем остальные доступные опции с указанием цены и времени в пути. Пассажир сможет купить билет на поезд и самолет как для путешествий внутри страны, так и за границу, автобусные перевозки предполагаются только внутренние. Первыми партнерами РЖД среди железных дорог Европы станут итальянский перевозчик Trenitalia, немецкий холдинг DB и французский оператор SNCF.

Чаркин пояснил журналистам, что экскурсии можно будет заказывать по всей России, раздел "мероприятия" будет включать в себя в том числе билеты на концерты, в театр.

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Россия
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