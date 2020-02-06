ВТБ не исключает возможности инвестиций в En+ Group

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа ВТБ не исключает возможности инвестиций в акции или долговые инструменты En+ Group, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

En+ 6 февраля объявила о планах выкупить свои акции у ВТБ (21,37%) за $1,58 млрд. Для этого компания уже привлекла кредит от Сбербанка.

"Группа ВТБ осуществила успешный выход из долгосрочной инвестиции. Сделка отражает коммерческие интересы всех вовлеченных сторон на момент ее заключения. Группа ВТБ не исключает возможности инвестиций в акции или долговые инструменты компании", - сказали в пресс-службе банка. En+ не обращалась к ВТБ за финансированием данной сделки, добавили представители банка.

В компании указывали, что выкуп акций упростит структуру акционеров, не нарушив при этом "план Баркера", в результате которого En+ в начале 2019 года была выведена из-под санкций США. Ключевым пунктом плана было сокращение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+, в том числе за счет передачи части пакета ВТБ. При этом по части пакета (14,33% из 21,37%) голосовать будут независимые управляющие, а по оставшейся - председатель совета директоров лорд Грегори Баркер (эти условия также сохраняются).

В результате доля Дерипаски снизилась с 70% до 44,95% (из них бизнесмен может голосовать только по 35%, а по остальным 9,95% - независимые управляющие).

Выкупленные акции будут находиться на балансе дочерних структур En+, их не планируется аннулировать.

En+ может использовать эти акции для привлечения стратегического инвестора или вторичного размещения пакета на рынке (SPO).

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").