КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани намерены субсидировать авиарейсы в Геленджик и Анапу в межсезонье. Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы готовы пойти на субсидирование авиаперевозок за счет краевого бюджета в Анапу и Геленджик в межсезонье. Но сделаем это только после того, как курортный бизнес даст нам свои предложения по загрузке отелей и количеству туристов, которое сможет обеспечить", - сказал Кондратьев.

По его словам, уже есть первые договоренности по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик. Первый пробный проект планируется запустить в октябре 2020 года.

"Краснодарский край - востребованный для отдыха регион, наши курорты могут работать круглогодично, мы уже несколько лет работаем по программе "все включено". Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет", - добавил губернатор.

В 2019 году уже были запущены субсидируемые маршруты Сочи - Симферополь, Краснодар - Симферополь, Сочи - Астрахань, Краснодар - Астрахань и Псков - Сочи - Псков.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубани в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17,3 млн человек.