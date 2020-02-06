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Международные резервы России за неделю увеличились до $562,3 млрд

Этот показатель вырос на $2,5 млрд

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ за неделю с 25 по 31 января 2020 года выросли на $2,5 млрд и составили $562,3 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки.

На 24 января 2020 года международные резервы РФ составляли $559,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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