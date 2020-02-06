Источник: РФ запросила о возобновлении переговоров о необходимости новых сокращений ОПЕК+

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия не поддержала общую рекомендацию техкомитета ОПЕК+ о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки и запросила о возобновлении консультаций. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.

"Они запросили возобновить консультации", - сказал он, добавив, что формат переговоров пока неясен. Другой собеседник ТАСС также подтвердил, что российская сторона изначально была не согласна на новые ограничения в ОПЕК+.

По данным источников, рекомендация техкомитета ОПЕК+ об усилении сокращения добычи еще на 600 тыс. баррелей в сутки распространяется на второй квартал 2020 года.