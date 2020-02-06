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Парламент Абхазии ратифицировал протокол, упрощающий поставки топлива из России

Согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии ратифицировали в четверг протокол, касающийся изменения порядка ввоза нефтепродуктов из РФ в республику по соглашению о режиме торговли товарами.

Протокол подписан в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года. Госдума РФ ратифицировала его в ноябре 2019 года, 2 декабря ратификацию утвердил президент России Владимир Путин, и тогда же он вступил в силу.

"Принять проект закона "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года", - говорится в постановлении парламента.

Как пояснил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, протокол предусматривает изменение порядка ввоза в республику нефтепродуктов из РФ и их декларирование. "По ранее действовавшему порядку крупные поставщики, желавшие ввозить нефтепродукты в Абхазию без уплаты вывозной таможенной пошлины, получали в Минэнерго России квоты, которые они могли в течение года выбирать. Однако кто-то, закрепив за собой 10 тыс. тонн, мог ввезти в республику в три раза меньше, а новому игроку разрешали ввозить с уплатой вывозной таможенной пошлины, что в итоге приводило к удорожанию топлива в самой Абхазии", - сказал он.

Согласно новым правилам, по словам Шамбы, Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками. Шамба сообщил, что на 2020 год беспошлинная квота на нефтепродукты сохраняется на уровне прошлого года и составляет - на бензин марки Аи-92 составляет 46 тыс. тонн, Аи-95 - 13 тыс. тонн, дизельного топлива - 20 тыс. тонн.

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АбхазияРоссия
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