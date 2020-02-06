Сбербанк займется цифровизацией Татарстана

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан и Сбербанк подписали в четверг соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет делиться с республикой IT-технологиями и содействовать цифровизации отраслей экономики. Подписи под документом поставили глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления банка Герман Греф в ходе церемонии открытия Сбербанком в Казани образовательного центра подготовки программистов "Школа 21".

"На сегодняшний день цифровизация - это неизбежный процесс, который проникает во все сферы нашей жизни. Популярность IT-образования только подтверждает это в очередной раз. Я рад, что Сбербанк может поддержать этот процесс и выступить в роли эксперта. Республика Татарстан - лидер цифровизации, здесь хорошо понимают важность трансформации российской экономики", - сказал Греф на церемонии открытия образовательного центра.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, соглашение предусматривает внедрение цифровых технологий в приоритетных отраслях Татарстана, прежде всего, в здравоохранении, образовании, промышленности, сельском хозяйстве, сфере безопасности, городской среде.

"В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики", - рассказали в пресс-службе.

"Школа 21" - образовательный проект Сбербанка в сотрудничестве с международной сетью партнерских кампусов "Ассоциация 42". Обучение в центре бесплатное. В 2020 году планируется принять в "Школу 21" не менее 500 абитуриентов.