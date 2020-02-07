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Временный порядок ввоза машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС увеличил их импорт в ДФО на 28%

В 2019 году на Дальний Восток из Японии ввезли более 130 тыс. автомобилей
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© Антон Ваганов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Временный порядок, который разрешает жителям Дальнего Востока ввозить автомобили без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, позволил в 2019 году увеличить экспорт иномарок на 28%. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

В ноябре 2018 года для жителей Дальнего Востока утвердили временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей. Им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой ЭРА-ГЛОНАСС. Порядок действовал в течение года с момента принятия и был продлен в декабре 2019 года еще на год.

"Хочу отметить введенный в конце 2018 года порядок ввоза автомобилей с правым рулем из Японии для жителей Дальневосточного региона. Этот порядок позволил нам увеличить количество ввозимых автомобилей на 28%. Ввезено свыше 130 тыс., при этом 62% - автомобили, которые ввезены физическими лицами. Будем рассчитывать, что поток автомобилей уменьшаться не будет", - сказал Ладыгин.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. В результате на Дальнем Востоке требование привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда вовсе не функционирует.

Государственная автоматизированная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором при ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Теги
ЯпонияРоссияДальний Восток
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