Власти Китая мобилизовали для борьбы с коронавирусом $9,56 млрд

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские власти мобилизовали 66,74 млрд юаней ($9,56 млрд по текущему курсу) для борьбы с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин.

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"Из соответствующей суммы уже потрачено 28,48 млрд юаней ($4,08 млрд - прим. ТАСС)", - уточнил он на пресс-конференции. По словам чиновника, примерно 25% от этих ассигнований обеспечил центральный бюджет страны.

Он добавил, что выделенные средства используются для предоставления субсидий при борьбе с коронавирусом, а также в целях осуществления научно-исследовательской деятельности и пополнения запасов наиболее важных товаров и продовольствия. "Финансирование обеспечили все регионы. Что касается центрального правительства, оно продолжает предоставлять все необходимое для борьбы с распространением вируса", - подытожил Юй Вэйпин.