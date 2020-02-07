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Титов призвал вынести на общественное обсуждение размеры штрафов для бизнеса в новом КоАП

Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что некоторые статьи проекта кодекса не обеспечивают назначение справедливого наказания

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Размеры штрафов за нарушения в так называемых "предпринимательских" статьях нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) должны быть выработаны на базе общественного обсуждения. Об этом ТАСС заявил в пятницу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Предложенный Госдуме текст нового КоАП, помимо всего прочего, противоречит постановлению Конституционного Суда РФ, вынесенному еще в 2014 году", - отметил он.

По его словам, некоторые статьи проекта кодекса устанавливают минимальные размеры штрафов для юридических лиц и не допускают назначения штрафа ниже низшего предела, "тем самым, согласно постановлению суда, не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия правонарушения, степень вины юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные существенные обстоятельства". В результате они не обеспечивают назначение справедливого и соразмерного административного наказания, сказал Титов.

Он пояснил, что, в частности, суд признал не соответствующими Конституции такие положения как ч. 1 ст. 7.3 ("Пользование недрами без лицензии на пользование недрами"), ч. 1 ст. 9.1 ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов"), ч. 1 ст. 14.43 ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"), ч. 2 ст. 15.19 ("Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках"), ст. 19.73 (Непредставление информации в Банк России).

"Необходимо отметить, что кроме статей КоАП, перечисленных в постановлении Конституционного Суда, еще больше десятка статей, затрагивающих предпринимательскую деятельность, должны быть приведены в соответствие с Конституцией согласно критериям, указанным в постановлении, - подчеркнул Титов. - При этом вновь устанавливаемые размеры санкций должны быть экономически обоснованы. Мы предлагаем сначала выработать предельно четкие критерии минимального и максимального размера штрафов по каждому правонарушению. И не просто так, а на базе широкого общественного обсуждения".

30 января Минюст опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

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