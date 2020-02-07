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СМИ: Сбербанк инициировал дело против судьи на Украине, уличенного в манипуляциях

По словам начальника отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдана Кузняка, судебный спор длится уже более полугода, за это время неоднократно менялся состав коллегии судей

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Дочерняя структура российского Сбербанка на Украине обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой проверить деятельность судьи, которого банк подозревает в манипуляциях при рассмотрении дела о взыскании долга с компании-заемщика. Об этом сообщило в пятницу агентство Украинские новости со ссылкой на начальника отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдана Кузняка.

"Государственное бюро расследований будет изучать деятельность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Геннадия Кравчука, уличенного в манипуляциях при рассмотрении спора АО "Сбербанк" с ЧАО "Квазар" о задолженности на сумму более 100 млн гривен (более $4 млн)", - сказано в сообщении.

Как сообщил Кузняк, судебный спор длится уже более полугода, за этот период неоднократно менялся состав коллегии судей. Между тем, считают в Сбербанке, со стороны председательствующего судьи были допущены ряд существенных нарушений. "Именно поэтому мы подали жалобу на эти действия в Высший совет правосудия. А также подготовили и направили заявление об уголовном преступлении в ГБР", - сказал представитель банка.

По информации украинских СМИ, судья Кравчук якобы может быть в сговоре с депутатом Верховной рады, членом президентской фракции "Слуга народа" Михаилом Новиковым. Депутат является партнером юридической компании "Новиков и партнеры", которая представляет интересы компании "Квазар" в суде.

Российские банки на Украине

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в стране начались нападения вандалов на отделения дочерних структур российских банков и других компаний из РФ. А с марта 2016 года Украина ввела санкции против банков с российским государственным капиталом - Сбербанка, ВТБ и "Проинвестбанка", дочерней структуры российской госкорпорации "ВЭБ.РФ". Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности? материнских структур.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года наложил арест на акции Проминвестбанка, дочерних предприятий ВТБ и Сбербанка на Украине.

В ноябре 2018 года Нацбанк Украины (НБУ) признал украинскую "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре НБУ принял решение о ее ликвидации (отзыве лицензии). Глава Сбербанка Герман Греф заявил в сентябре 2019 года, что российский финансовый институт готов к продаже своей украинской "дочки", но пока не наладил диалог на эту тему с властями Украины.

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ЦБ ожидает годовую инфляцию в первом квартале на уровне около 2%
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