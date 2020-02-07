Первый замглавы МВФ Липтон уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон уходит в отставку в конце февраля. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении фонда.

"Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила в пятницу о том, что Липтон покинет фонд в конце февраля в контексте изменений, которые она вносит в руководящий состав", - говорится в документе.

Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации - с сентября 2011 года. "Поиск преемника Липтона начнется в ближайшее время", - указали в фонде. Как отмечается в сообщении, с 1989 по 1992 годы Липтон был экономическим советником "при правительствах России, Польши и Словении во время их перехода к капитализму".

Заместитель директора-распорядителя фонда, руководитель его административных служб Карла Грассо также покидает МВФ. Она работала в фонде с февраля 2015 года.

3 февраля стало известно, что директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен, который работает в фонде уже на протяжении 37 лет, также уходит в отставку в конце июля.