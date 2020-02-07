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"Россети" в 2020 году решат проблему электроснабжения домов 7 тыс. жителей Ингушетии

Работа такого объема не проводилась в регине более пяти лет

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Энергокомпания "Россети Северный Кавказ" в 2020 году решит проблему низкого качества электроснабжения домов 7 тысяч человек в Ингушетии. Работа такого объема не проводилась в регине более пяти лет, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Компания "Россети Северный Кавказ" в 2020 году решит застарелую проблему перебоев в электроснабжении и низкого напряжения в сети для 7 тысяч потребителей Ингушетии. Реализация масштабного проекта по реконструкции распределительных сетей 6 - 0,4 кВ предусмотрена инвестиционной программой ПАО "Россети" в рамках плана снижения потерь в сетях филиала "Ингушэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщается, такого объема работ в республике не было последние семь лет. Значительная часть проекта - неэлектрифицированные районы новостроек.

"Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, их обязанность обеспечить новоселам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям. Самопальные сети присоединяют к сетям филиала, наше оборудование работает в состоянии постоянного перегруза. Мы несем постоянные убытки, но не отключаем районы, а постепенно и системно решаем вопрос", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 гг. стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.

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РоссияСеверный КавказСКФО
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